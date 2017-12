2017, el año en que Hollywood se rebeló contra los abusos sexuales contra las actrices

Impulsó la carrera de grandes directores, contaba con 81 Oscars, aun así Harvey Weinstein fue el primero en caer. Actrices como Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie denunciaron sus abusos y por fin salía a la luz algo que había sido ocultado durante años y que ya era un secreto a voces en el mundillo del espectáculo: más de 80 mujeres fueron víctimas del magnate.

A raíz del caso, comenzaron las denuncias a otros actores y directores. La carrera de Kevin Spacey también se derrumbaba con más de 30 denuncias de actores. Dustin Hoffman también ha sido acusado por nueve mujeres, aunque él ha negado todas. Y sigue la lista: Brett Ratner y sus doce denuncias, 38 mujeres contra James Toback, Louis C.K. que disfrutó masturbándose delante de unas nueve mujeres.

El movimiento 'me too' reivindicaba las denuncias de mujeres anónimas y conocidas y así, la revista 'Time' las encumbraba con el título de 'Persona del año', porque es importante no callarse.

Hollywood se enfrente a una de las mayores crisis de su historia: están cayendo muchos de sus grandes iconos y ante el problema, la expectación es enorme. Parece que en las entregas de premios que están al caer ya no veremos bromas porque el tema, en realidad, siempre fue algo muy serio.