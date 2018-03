Ultimátum de la ONU para evitar el caos climático

La advertencia es clara: debemos despedirnos del sistema económico actual y de forma urgente. El objetivo frenar el cambio climático y acabar con las emisiones de gases, si no lo hacemos a finales de siglo la temperatura se podría disparar a casi cinco grados más de la actual.



En palabras de Tania Nuño, responsable de Cambio Climático de 'Greenpeace', "el problema tenemos que frenarlo, tomar medidas y actuar ya".



Para conseguirlo la onu indica que en el año 2.100 los combustibles fóisiles deben desaperecer. En caso del petróleo, utilizado fundamentalmente para transporte y calefacciones, la alternativa sería coches eléctricos, vehículos híbridos y placas solares.



El carbón como fuente de enrgóia eléctrica puede ser sustituido por energía eólica solar, termosolar e hidoreléctrica, lo mismo que el gas, las energías renovables on también sus alternativa junto a la cosntrucción de viviendas más efcientes.



Pero lejos de ayudar aeste tipo de energías los ecologistas denuncian la eliminación de primas por parte del Gobierno. Con el nuevo sitema de rentabilidad razonable, las renovables calculan un recorte de 1700 millones de euros.



Las herraminetas existen pero será necesario compromiso y mucha inversión, si en 2050 el dióxido de carbnono no ha caido al menos un 40% podemos empezar ahablar de escasez de agua, desastres nmeteorlógicos y desplazamiento masivo de poblaciones.