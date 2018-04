Tesla culpa al conductor del accidente mortal con uno de sus vehículos con piloto automático

"Walter Huang sabía muy bien que el piloto automático no era perfecto", así se ha referido Tesla sobre el accidente fatal que tuvo lugar en Mountain View, California, con un Model X. La compañía de Elon Musk asegura que el conductor había sido advertido en reiteradas veces para poner las manos al volante antes de que se produjera el choque.

La familia de del fallecido no está de acuerdo con la versión de Tesla por lo que está planeando demandar mientras la Junta Nacional de Seguridad en Transporte investiga lo sucedido. Este es el comunicado completo de Tesla:

Sentimos mucho la pérdida. Según la familia, el Sr. Huang era muy consciente de que el autopilot no era perfecto y, específicamente, les dijo que no era seguro en ese lugar exacto, sin embargo, y no obstante, se enfrentó con el autopilot a ese lugar, lo que significa que la única forma de que se haya producido este accidente es si el Sr. Huang no estaba prestando atención a la carretera, a pesar de que el vehículo proporcionaba múltiples advertencias para hacerlo.

La premisa fundamental de la responsabilidad moral y legal es una promesa rota en este caso. Tesla es extremadamente claro en que el autopilot requiere que el conductor esté alerta y tenga las manos en el volante. Este recordatorio se realiza cada vez que se activa el sistema. Si el autopilot detecta que las manos no están sobre el volante, proporciona alertas visuales y auditivas. Esto sucedió varias veces en la unidad del Sr. Huang ese día.

Lo sentimos por la familia del Sr. Huang, que comprensiblemente se enfrenta a la pérdida y el dolor, pero la falsa impresión de que el autopilot no es seguro causará daño a otros en el camino. La NHTSA descubrió que incluso la versión inicial del sistema provocó un 40% menos de accidentes y ha mejorado sustancialmente desde entonces. La razón por la que otras familias no están en la televisión es porque sus seres queridos todavía están vivos.