Sanidad ordena la retirada de más de un centenar de medicamentos para la tensión que contienen 'valsartán'

El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada de más de un centenar de medicamentos que contienen el principio activo 'valsartán', recetados para controlar la hipertensión, pero advierte a los usuarios de que no dejen su tratamiento sin que su médico se lo sustituya por otro.

Según han informado fuentes de Sanidad, "es muy importante" que los afectados no interrumpan su tratamiento de golpe sin informar a su médico. La retirada y alerta de estos medicamentos se ha llevado a cabo por "prevención" tras detectar "N-Nitrosodimetilamina (NDMA)", una impureza que podría producir cáncer, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Agencia Española del Medicamento informa de que, tras recibir la correspondiente investigación, se ha procedido a ordenar la retirada de los medicamentos afectados. La impureza "probablemente carcinogénica" se ha generado como consecuencia de un cambio en el proceso de fabricación de valsartán autorizado por el EDQM (siglas en ingles de European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare), la dirección Europea de la Calidad de los Medicamentos del Consejo de Europa.

Esta es la lista facilitada por Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de los medicamentos que contienen valsartán que ha retirado Sanidad: