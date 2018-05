Los profesionales del Hospital Regional de Málaga ya consideran las alergias "la nueva epidemia del siglo XXI"

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Alergología del Hospital Regional de Málaga atendió durante el pasado año a casi 24.000 pacientes, lo que supone un 7,5 por ciento más que en 2016, situándose como el mayor incremento registrado hasta la fecha.

La prevalencia de la alergia está aumentando de forma exponencial, de hecho, los profesionales la consideran la "nueva epidemia del siglo XXI". Así lo ha indicado Carmen Rondón, doctora de la UGC de Alergología, quien ha destacado que de los casi 24.000 atendidos, 11.000 son nuevos pacientes y el resto otros en seguimiento o revisión. "Cada año vamos viendo a más pacientes porque la prevalencia va en aumento y se nota", ha dicho, al tiempo que ha recordado que en otros ejercicios los incrementos han oscilado entre el dos y el tres por ciento pero en este último año se ha disparado.

Las alergias que copan el 70 por ciento de las consultas son las respiratorias, concretamente la rinoconjuntivitis alérgica y el asma. Le siguen la hipersensibilidad a medicamentos y alimentos, ha aclarado Rondón.

En los últimos años las alergias alimenticias son las que más se han elevado pero también las referentes a fármacos. En este último caso hay que tener en cuenta, ha explicado la doctora, que es una patología "en ocasiones bastante grave, no sólo por el tipo de reacciones generalizadas sino porque incluso pueden ser anafilácticas y poner en riesgo la vida del paciente".

La UGR de Alergología del Hospital Regional de Málaga es pionera a nivel nacional, de hecho es el único punto de la provincia donde se atiende esta patología y asiste a pacientes de Málaga y Melilla a partir de 14 años. Para los menores de esa edad está la consulta de Alergología del Materno Infantil.

Esta Unidad, además, tiene una vertiente no sólo asistencial sino también investigadora; de hecho, han creado y crean vacunas para determinadas alergias, como las respiratorias, a alimentos como al melocotón, que es sublingual; para las picaduras de avispas y abejas o la que están desarrollando para alérgicos al pescado.

Rondón ha hecho hincapié en otras alergias que tienen que tenerse muy en cuenta y que afectan, por ejemplo, a pacientes que luchan contra el cáncer: "Están desarrollándose nuevas alergias a medicamentos y la persona no puede dejar de tomarlos porque no hay una alternativa". De esta manera se lleva a cabo la denominada desensibilización a fármacos quimioterápicos en pacientes que experimentan una reacción alérgica durante su administración. Por tanto, ha incidido, no sólo se diagnostica sino que se ofrece la alternativa de construir una tolerancia a esos fármacos.

De esta manera, el paciente puede, aun siendo alérgico, realizar su ciclo completo de quimioterapia. Esta atención es individualizada y debe repetirse cada vez que el enfermo necesite recibir quimioterapia. "Es una técnica compleja y no todos los centros de alergia ni hospitales lo tienen", ha expuesto la facultativa.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), las alergias se dispararán de aquí a 2050; de hecho, los expertos consideran que la mitad de la población de los países desarrollados tendrá algún tipo de alergia. Esto es el doble que en la actualidad.

Este año la Semana Mundial de la Alergia, celebrada a finales de abril, se dedicó a la dermatitis atópica, que afecta al 20 por ciento de los niños y alrededor del tres por ciento de los adultos en todo el mundo.

La prevalencia en España se estima en un 3,4 por ciento de la población general, del cual el 60 por ciento de los casos son infantiles, destacando que en el 19,1 por ciento de ellos se produce en niños de cero a cinco años.