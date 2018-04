Los oncólogos piden un pacto de estado por la ciencia para frenar el declive de la investigación del cáncer​

En un acto en el que han presentado un manifiesto con motivo del Día de la Innovación en Cáncer, las dos organizaciones han pedido una financiación directa del 2% del PIB para la ciencia, que permita a centros de investigación y servicios médicos investigar de forma coordinada en beneficio del paciente. La investigación en España, tampoco la oncológica, no tiene que depender "de vaivenes políticos o de crisis", han resumido.

En este sentido, ASEICA y SEOM han lamentado que, desde 2008, se haya producido "un descenso progresivo" en los presupuestos en I+D+i y, aunque en el proyecto presentado recientemente "esta tendencia se está revirtiendo", han considerado que hay aspectos "por contextualizar". Entre ellos, la ejecución del presupuesto científico, que no se ejecuta en su totalidad y esto se debe a que aproximadamente el 60% de la financiación para I+D+i son créditos: las entidades o investigadores no acuden a ellos si no saben si los podrán devolver, ha apuntado el presidente de ASEICA, Carlos Camps.

En cuanto a los recursos humanos y las publicaciones científicas, las dos entidades han asegurado que España está perdiendo talento, que el número de publicaciones "empieza a decrecer" y que el número de patentes con participación española es "insignificante". "En definitiva, hemos descendido en el ránking mundial", según ASEICA y SEOM. Además de una mayor financiación y más empleo, las dos entidades oncológicas solicitan en el manifiesto una mejora asistencial que se traduzca en más pruebas diagnósticas y más tratamientos personalizados y un marco legal con el que se protejan los datos clínicos de los pacientes.

También, mayor cooperación entre la financiación pública y privada y entre el investigador básico y el clínico, y un impulso del trabajo en red. Se trata, de saber qué necesita el paciente y poder innovar en esa línea, ha concluido la presidenta de SEOM, Ruth Vera. Las dos entidades también han presentado el informe "40 investigadores menores de 40 años: La Generación en Crisis", en el que se recogen los resultados de una encuesta en la que participaron oncólogos españoles que trabajan tanto dentro como fuera de España.

Las conclusiones reflejan que el 100% de los encuestados han trabajado o piensan trabajar en el extranjero y que solo el 10% cree que tiene opciones de volver a España. De la encuesta, de la que "se desprende la falta de financiación", el 100% de los participantes reivindica su aumento para mejorar la posición científica española. Además, el 48,8% cree que el futuro de su línea de investigación "no está asegurado" y considera que tendrá que irse a otro país a continuar con su trabajo.

"Los miles de puestos desaparecidos en los últimos años, la escasa y devaluada convocatoria de empleo público, el deterioro gradual de los sueldos, la pérdida de autonomía laboral o la degradación de las condiciones laborales son, en la actualidad, algunos de los principales rasgos de la carrera investigadora en nuestro país", según Camps. Por ello, ASEICA y SEOM han puesto en marcha la convocatoria de una beca de investigación, dotada en 15.000 euros, que irá destinada a un proyecto liderado por un investigador menor de 45 años que no haya dirigido nunca ninguna otra línea de estudio.