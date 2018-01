"Lo de Nintendo Labo es coña, ¿no?": así reaccionó Twitter a las novedades de cartón del gigante para Switch

La opinión de la Red no se hizo esperar: Twitter ardía con comentarios en torno a las novedades de Nintendo, que una vez más conseguía sorprender -ya sea para bien o para mal- a los fans de una marca que acostumbra a rozar la excentricidad en sus innovaciones. Esta vez lo hacía a base de cartón -sí, cartón-. Y, cómo no, hubo quien no tardó en aportar una visión simplista de la presentación de la compañía. Cartón y sólo cartón como innovación tecnológica; o al menos eso es lo que entendieron muchos de los internautas ávidos de novedades para sus videojuegos.

Hubo quien se lo tomó con humor, pero también mucha resignación, enfado, ilusión... Reacciones de todos los colores y, sobre todo, mucho cachondeo en las redes sociales para aterrizar las novedades de Nintendo: Los Simpsons, las cajas de regalos en Navidad, cartones y más cartones... son sólo algunos de los motivos más utilizados en Internet para responder al anuncio de la marca de videojuegos.