Indignación en la comunidad médica catalana por la celebración del congreso 'Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando'

La naturópata Cocó March, coordinadora del polémico congreso que el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) ha denunciado, titulado "Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando", ha afirmado hoy que el acto es "solo sobre prevención" y que no está en contra de los tratamientos oncológicos.

El nombre del congreso ha provocado indignación en la comunidad médica catalana ya que considera que "cuestiona la honestidad de los médicos" y "pone en duda la información sobre cáncer que facilitan los médicos".

Por ello, el COMB pidió la intervención del Departamento de Salud, que ha enviado un observador al congreso, que se celebró en un hotel de Barcelona, para comprobar que el contenido de las ponencias no difunden datos o consejos contrarios a la evidencia científica médica que puedan poner en peligro la salud de las personas.

March, que es una naturópata estadounidense, ha señalado que el título del congreso hace referencia al nombre del documental que actualmente se encuentra produciendo y que habla "sobre la prevención y una vida sana, que son cosas que el oncólogo, aunque quisiera, no tiene tiempo de contarte en una visita médica".

March ha informado que ella no tenía, en un principio, la intención de organizar el congreso, sino que había venido a España únicamente para entrevistar a médicos españoles como parte de su documental, para el que ha asegurado que ya ha entrevistado a más de cincuenta médicos de EEUU y Latinoamérica, incluidos oncólogos.

"Yo entiendo que el título es provocativo, pero si tú haces una película no vas a ponerle un título que no sea provocativo", se ha justificado March, quien ha añadido que "el documental es simplemente sobre difundir e informar a las personas que hay que estar alerta de todos los causantes de cáncer".

March se ha mostrado indignada pues ha asegurado que "el COMB no se ha puesto en contacto con la coordinación del congreso en ningún momento" y ha señalado que "han utilizado el título pensando que es un ataque, lo cual no es cierto, porque conmigo vienen médicos a hablar de prevención, pues entienden que esa es la clave".

"La interpretación sin preguntar que se ha dado del congreso es que aquí venimos a bailar y a hacer cosas raras. Y eso no es así", ha destacado la coordinadora del congreso, que ha añadido que la respuesta del Colegio de Médicos "es como la inquisición del siglo XV, donde si tú abrías la boca eras un hereje y debías ser quemado".

El departamento de Salud ha avisado que enviaría inspectores de salud al evento, a raíz de la denuncia del Colegio de Médicos, y March ha señalado que se han puesto en contacto con ella y les han facilitado toda la información sobre los contenidos que se tratarán en el congreso, además de invitarles a asistir.

"Yo no soy oncóloga, no puedo hablar sobre curación. Nuestro trabajo es decirte si estás en un tratamiento oncológico qué dieta y qué hábitos de vida tienes que llevar. Pero también es sobre prevención. No hablo de cómo curar la enfermedad, sino de cómo hay que vivir para prevenirla", ha asegurado March.