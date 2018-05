Las 'estrellas extrañas' podrían ser el origen de las misteriosas señales que llegan desde el universo

Este fenómeno se refiere a pulsos de radio transitorios provenientes de fuentes cosmológicas distantes, que generalmente duran unos pocos milisegundos en promedio. Se han descubierto más de dos docenas de eventos desde 2007 y los científicos todavía no están seguros de qué los causa, aunque las teorías van desde estrellas explosivas y agujeros negros hasta púlsares y magnetares.

El estudio, titulado "Fast Radio Bursts from the colapse of Strange Star Crusts", ha sido publicado en The Astrophysical Journal. El equipo fue dirigido por Yue Zhang de la Escuela de Astronomía y Ciencias Espaciales (SASC) en la Universidad de Nanjing.

El equipo propuso un nuevo modelo por el cual la acumulación y el colapso de la materia en ciertos tipos de estrellas de neutrones (también conocidas como "estrellas extrañas") podrían explicar el comportamiento de los FRB. Como explican: "Se ha conjeturado que la materia extraña del quark (SQM), un tipo de material denso compuesto de cantidades aproximadamente iguales de quarks ascendentes, descendentes y extraños, puede tener una energía inferior por barión que la materia nuclear ordinaria (como 56 Fe) por lo que puede ser el verdadero estado fundamental de la materia hadrónica. Si esta hipótesis es correcta, entonces las estrellas de neutrones (NS) en realidad pueden ser 'estrellas extrañas'".

Según este modelo, las estrellas extrañas acumulan una capa de materia hadrónica (también conocida como "normal") en su superficie a lo largo del tiempo. A medida que estas estrellas SQM acumulan materia de su entorno, sus costras se vuelven más pesadas y pesadas. Eventualmente, esto hace que la corteza colapse, dejando una estrella caliente y desnuda que se convierte en una poderosa fuente de electrones y pares de positrones, informa Universe Today.

Estos pares se liberarían junto con grandes cantidades de energía magnética en un período de tiempo muy corto. El equipo hipotetizó además que, durante un colapso, una fracción de la energía magnética se transferiría a la región del casquete polar de las estrellas SQM, donde se libera la energía del campo magnético.

Esto provocaría que los electrones y positrones se aceleren a velocidades ultra-relativistas, que luego se expandirían a lo largo de líneas de campo magnético para formar un caparazón. Más allá de cierta distancia de la estrella, se producirá una emisión coherente en las bandas de radio, dando lugar a un evento FRB.

También teorizan que este mismo fenómeno podría dar lugar a la repetición de los FRB. Una posibilidad es que la corteza de una estrella SQM pueda reconstruirse con el tiempo, permitiendo eventos repetidos. Un segundo es que solo las secciones pequeñas de la corteza colapsan en un momento dado, lo que resulta en eventos repetidos.