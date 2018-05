Cuidado con el punto negro de WhatsApp: así es el mensaje que debes ignorar o te bloqueará el móvil

Se trata de una nueva 'broma' de Whatsapp cuyo objetivo es bloquear tu teléfono. En el mensaje se ve un círculo negro y una advertencia 'Don't touch here' (no toques aquí) y se está difundiendo de manera muy rápida, según informa el portal 'Andro4all'.

Pero no se trata de un virus. Simplemente se nos colgará la aplicación durante un rato. La solución es salir de la app y volver a entrar.

El truco está en que los creadores de la broma han conseguido ocultar miles de caracteres que la aplicación de mensajería no puede procesar. Pero estos caracteres solo se activan cuando pulsamos, por lo que si no hacemos nada con el mensaje, no ocurrirá nada. Lo más prudente es no pulsar el mensaje y eliminarlo al instante.