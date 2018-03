Estas son las seis noticias más importantes de este sábado 10 de marzo de 2018

La borrasca Félix impacta contra Galicia provocando la alerta roja en el norte por rachas de viento huracanadas

La borrasca Félix ya ha impactado en Galicia con vientos sostenidos de 100 kilómetros hora y olas de hasta seis metros de altura. El temporal también se ceba con Cantabria y Asturias y ninguna provincia se librará de ella.

La Guardia Civil interroga a todos los vecinos de Las Hortichuelas por la desaparición de Gabriel Cruz

Con el objetivo de encontrar al menor desaparecido o, al menos, alguna pista, los agentes han interrogado a todos y cada uno de los habitantes de Las Hortichuelas, la pedanía de Níjar donde vive la familia del pequeño Gabriel Cruz.

'El Chicle' se jacta en una carta a sus padres de que saldrá libre: "Me van a pedir homicidio, pero a los siete años ya estaría fuera"

El detenido por la muerte de Diana Quer se jacta en una carta de que en siete años estará en libertad. El conocido como 'El Chicle' asegura a su familia que su condena será por homicidio, pide que aguanten y que no cobren menos de 10.000 euros por entrevistas. Según ha podido saber laSexta, su mujer, Rosario espera que el 12 de marzo la Audiencia decida si reabren su imputación.

Del "no nos metamos en eso" al "trabajamos por la igualdad": el cambio de postura del Gobierno tras el 8M

El presidente Mariano Rajoy ha pasado del "no nos metamos en eso" cuando le preguntaban por la brecha salarial a comprometerse, lazo morado incluido, a "seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres".

El relato de las primeras activistas de un movimiento feminista imparable: "Estábamos dispuestas a que aquello cambiara costara lo que costara"

El movimiento feminista ha demostrado ser inclusivo, sin lineas rojas. Mujeres de todas las edades y respetuosas con la libertad de elección de cada una de las mujeres. Daba igual si hacían huelga o no, si son mujeres trabajadoras fuera o dentro de casa. El movimiento resurge y explosiona para quedarse. Mujeres de todos los ámbitos reclaman legislar, el camino pasa por cambiar las leyes.

Los Obama negocian con Netflix la producción de una serie de programas

Tras un año fuera de los focos, Obama podría reaparecer en una serie de programas en Netflix. Todavía no se sabe exactamente cómo sería el formato, pero podrían participar Barack y Michelle Obama. Todo apunta a que serían programas de temas sociales relevantes. Según 'The New York Times', Obama no tiene intención de utilizarlo para responder al presidente Trump.