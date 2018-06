Estas son las seis noticias más importantes de este miércoles 13 de junio de 2018

Màxim Huerta dimite como ministro insistiendo en su inocencia: "Se busca minar el proyecto de regeneración de Pedro Sánchez y no voy a permitirlo"

El ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha presentado su dimisión tras salir a la luz su fraude a Hacienda. No obstante, ha defendido su inocencia: "He pagado esa multa dos veces, la primera vez a Hacienda y ahora por segunda vez; soy consciente de que la inocencia no vale ante esta jauría".

José Guirao, nuevo ministro de Cultura y Deporte tras la dimisión de Màxim Huerta

Según ha podido saber laSexta, José Guirao será el próximo ministro de Cultura y Deporte tras la dimisión de Màxim Huerta por el escándalo de su fraude fiscal. Guirao cuenta con una amplia trayectoria en la gestión cultural, nació en Almería y es licenciado en filología hispánica. Ha sido, entre otras cosas, director del Centro Nacional de Arte Reina Sofía y también de La Casa Encendida.

Iñaki Urdangarin, a un paso de prisión: la Audiencia le da cinco días para entrar en la cárcel

La Audiencia de Palma ha concedido a Iñaki Urdangarin un plazo de 5 días para ingresar en prisión y cumplir la pena de 5 años y 10 meses a la que fue condenado por el Tribunal Supremo en el caso Nóos.

Jaume Matas ingresa de forma voluntaria en la prisión de Aranjuez tras la sentencia del caso Nóos

El expresidente balear fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por el Tribunal Supremo por el caso Nóos. Jaume Matas decidió no presentarse en la Audiencia de Palma para recoger la orden de prisión, por lo que decidió ir directamente a la prisión de Aranjuez.

Una concejala del PP de Pinto justifica la prostitución como un "servicio" para los "nacidos feos" y los "discapacitados"

El grupo de Podemos en Pinto ha difundido el vídeo de un Pleno en el que Rosa Ganso, concejala del PP de la localidad, justifica la prostitución para "feos"y "discapacitados". Hay que conocer la situación familiar, afirma, para acabar concluyendo que "en la sociedad no somos todos rubios, guapos y bonitos".

Luis Rubiales destituye a Julen Lopetegui: "Nos vemos obligados a prescindir del seleccionador"

Julen Lopetegui ha sido cesado como seleccionador nacional, según ha explicado Luis Rubiales en una rueda de prensa en Krasnodar. "Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional", ha explicado el presidente de la RFEF. La decisión llega un día después de anunciarse el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid.