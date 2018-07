Estas son las seis noticias más importantes de este martes 10 de julio 2018

OFICIAL: El Real Madrid anuncia el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín

El Real Madrid hace oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín "atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador". El conjunto italiano pagará 112 millones de euros: 100 para el club blanco y otros doce en concepto de 'solidaridad' para los clubes de formación del luso.

El juez Llarena confirma la inhabilitación para cargo público a Puigdemont y el resto de procesados por rebelión

El Juez Pablo Llarena ha concluido la causa del Procés y ha confirmado la inhabilitación para cargo público a los procesados por rebelión. Por lo que Carles Puigdemont, Junqueras, Romeva, Jordi Sánchez, Rull y Turull dejarán de ser diputados del Parlament. Por su parte, el Supremo pide al Gobierno que defienda al juez en Bélgica

Torra insiste en que su objetivo es aprobar una Constitución catalana aunque el Gobierno recuerda que no cabe en la legalidad

El jueves, los vicepresidentes del Gobierno y la Generalitat volverán a reunirse en Madrid. Desde el Govern destacan el buen tono del encuentro con Sánchez, pero insisten: su objetivo es aprobar una Constitución catalana. Dice Torra que su hoja de ruta es la autodeterminación. Desde el Gobierno le recuerdan que no cabe en la Constitución.

Sáenz de Santamaría y Casado compiten por ver quién protege más la unidad de España

Pablo Casado ha confirmado en Al Rojo Vivo que ya se ha reunido con María Dolores de Cospedal y que ha habido buena sintonía. Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que confía en poder reunirse con él propio Casado en una cena de partido.

El Gobierno reformará el Código Penal: si no hay consentimiento, se considerará violación

"Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", así de claro lo ha dejado Carmen Calvo en su comparecencia tras la Comisión de Igualdad del Congreso. De esta manera, propone considerar agresión sexual toda relación en la que no haya consentimiento expreso.

Hallan un cadáver en el hueco de un ascensor del Hospital La Paz de Madrid

Un cadáver ha sido hallado en el hueco de un ascensor del Hospital La Paz de Madrid, según han confirmado fuentes de Sindicatos del centro a laSexta Noticias. El fuerte olor que desprendían los restos ha propiciado el hallazgo del cuerpo, que podría llevar varios días en el lugar. Los ascensores del hospital han sido paralizados.