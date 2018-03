Estas son las seis noticias más importantes de este domingo 26 de febrero de 2018

El rey Felipe VI apela a la "cooperación institucional" como "la clave del éxito" del Mobile World Congress

El rey ha llamado a mantener una "firme" cooperación entre Gobierno, Generalitat y Barcelona "con objetivos claros y en beneficio de todos", para que esta ciudad prolongue su historia de "éxito continuado" como sede del MWC.

Moncloa avisa: los desplantes al rey Felipe VI ponen en "riesgo" la continuidad del Mobile World Congress

Jornada tensa en Barcelona ante el boicot al rey Felipe VI por parte del ayuntamiento, la Generalitat y el Parlament de Cataluña. El Mobile World Congress ya ha echado a andar y el plante reactiva también la tensión en la calle.

Los 'yayoflautas' de Barcelona salen a la calle por unas pensiones dignas: "Que se enteren que no somos tontos"

Con el lema 'Donde está nuestro dinero' han hecho un pasacalles exigiendo pensiones dignas. Así se unen a las protestas de toda España. Al acabar se han reunido para una chorizada popular, porque dicen: "no hay pan para tanto chorizo".

Albert Rivera: "Colau dijo que va a hacer lo posible para que el Mobile World Congress no se celebre en Barcelona"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, asegura en El Objetivo que "la educación no hay que perderla nunca" en referencia a la ausencia de Colau y Torrent al saludo institucional al rey en el MWC: "No me parece de recibo que quienes cobre un suelto por estar ahí no representen a todos los catalanes".

El relato de la hija de Isaias Carrasco, concejal socialista asesinado por ETA: "Una chica me decía 'tapa los agujeros', pero no podía, veía tanta sangre"

Dolor sin miedo. La familia del concejal socialista asesinado por ETA Isaias Carrasco recuerda como fue el asesinato cobarde de los terroristas. Están a punto de cumplirse 10 años. Cinco tiro por la espalda que Sandra, la hija mayor, oyó y corrió a socorrer a su padre.

La trabajadora de una residencia deja tirada en el suelo a una anciana con alzhéimer que se rompió el fémur

En mitad de la noche, la mujer de 87 años se levantó y sufrió una fatal caída en la que se rompió el fémur. Pidió auxilio, pero cuando una cuidadora de una residencia zaragozana la ve en el suelo decide no ayudarla y dejarla tirada. Así estuvo dos horas hasta que llegaron los trabajadores del turno de mañana. La propia residencia ha denunciado a la trabajadora.