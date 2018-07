Nuevo motor diésel híbrido enchufable para los Mercedes Clase C y E

Los Mercedes Clase C y Clase E están de estreno, el fabricante alemán ha anunciado la llegada de una nueva motorización híbrida a la gama, pero no una cualquiera. Mercedes recupera la idea del motor diésel híbrido, pero ahora además le otorga la capacidad de ser híbrido enchufable gracias a unas baterías de mayor capacidad y una toma de corriente. En un mercado donde todas sus alternativas se basan en el motor gasolina, el diésel híbrido enchufable promete convertirse en el rey de la eficiencia.

En Mercedes no es la primera vez que apuestan por el concepto de híbrido diésel, sin embargo ahora regresan con esta idea bajo una perspectiva diferente. Lo primero que debemos destacar es que la denominación comercial será '300 de', estando disponible tanto en los Mercedes Clase C como Clase E. El motor diésel escogido para este sistema es el 2.0 turbodiésel de 194 CV, propulsor al que se le ha añadido un cambio automático de 9 relaciones con un motor eléctrico de 122 CV y 440 Nm alojado en su interior. Gracias a esta configuración hablamos de una planta híbrida capaz de ofrecer hasta 700 Nm desde apenas 1.400 rpm. Aún no se ha confirmado la potencia máxima combinada que ofrecerá.

Mercedes Clase C y E | Centímetros Cúbicos

Las baterías empleadas por los nuevo '300 de' cuentan con una capacidad de 13,5 kWh y de este modo permiten una autonomía de hasta 50 kilómetros en modo 100% eléctrico. Para esta nueva generación Mercedes también ha introducido un nuevo cargador de 7,2 kW de potencia que permite recargar las baterías en 2,5 horas. En pos de alcanzar la máxima eficiencia, este nuevo sistema híbrido enchufable integrará una tecnología de asistencia a la conducción denominada ECO Assist que optimiza el funcionamiento de la planta híbrida teniendo en cuenta las características de nuestra ruta, los límites de velocidad de la carretera y la distancia que nos separa del vehículo que tenemos delante. Aunque todavía no se han confirmado las cifras de consumo y emisiones oficiales, es muy probable que veamos un consumo mixto por debajo de los 2 l/100 Km.