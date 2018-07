Esta abuela de 81 años hace sus recados en un Subaru WRX STI

Michalina Borowczyk-Jedrzejek es unacomo su coche particular, nada menos que unque usa para sus menesteres y que pretende disfrutar en cada kilómetro que lo conduzca. Sin lugar a dudas, Michalina se ha convertido en la reina de todos los amantes del motor. Aunque parezca lo contrario, no, no estamos ante un campaña de publicidad de Subaru, el entusiasmo por el motor de esta anciana de 81 años viene desde que era pequeña., sin embargo su pensión de 504 € le impidieron hacer realidad ese sueño durante muchos años de su vida. Sin embargo, en un giro del destino recibió en herencia algunos pisos que Michalina empleó para engordar sus ingresos a través del alquiler de todos los inmuebles. Con el dinero que ahora llegaba a sus manos, no esperó ni un minuto más y se propuso comprar un Subaru WRX STI para poder conducir, por fin, un coche de verdad. Fuente: Onet.TV (entrevista íntegra) En Centímetros Cúbicos:

abuela-subaru-wrx-sti-01 | Centímetros Cúbicos