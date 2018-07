¿La Suite más lujosa del mundo? Está en Dubai y ha sido creada por Bentley

Si nos vamos hasta Dubai para conocer elposiblemente descubramos que el máximo lujo y exclusividad que imprime Bentley en sus modelos puede también plasmarse en una habitación de hotel... pero menuda habitación de hotel.

Con, esta suite es, se trata de la primera habitación de Bentley en esta parte del mundo y que sigue los pasos de otras habitaciones de hotel iguales de lujosas, o más, como la . En su interior Bentley no ha escatimado en detalles y materiales de calidad para confeccionar cada elemento al gusto de los clientes más exigentes., la gran berlina de lujo de Bentley que puede rondar tranquilamente el medio millón de euros.

Recurrir a Bentley tiene una explicación muy sencilla, y es que, ya sea un asiento para un coche deportivo, una butaca de lujo, las piezas de una cristalería o todos los revestimientos del cuarto de baño más ostentoso que puedas imaginar. Si todavía no conoces las posibilidades de Bentley en materia de personalización, nada mejor que descubrir que en su catálogo se pueden encontrar incluso . Para hacernos una idea del alto coste que ha supuesto esta decoración, uno de los detalles más artísticos lo encontramos en el uso de 5 relojes Breitling para ofrecer al cliente de la suite los principales usos horarios. No conocemos por el momento el precio por alojarte una sola noche en esta suite, pero sí que te podemos confirmar que el resto de suites disponibles en el hotel y no tan exclusivas ya hablan de 1.000 euros la noche o más.