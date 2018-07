Dani Juncadella también correrá las 24h de Daytona

Fernando Alonso será a buen seguro el piloto más mediático al volante de un LMP2 en las próximas 24 Horas de Daytona , pero no será el único piloto español en un coche de esta categoría. Este juevesen la carrera de resistencia americana de la mano de Jackie Chan DC Racing, el mismo equipo que logró colocar dos LMP2 en el podio de la última edición de las 24 Horas de Le Mans. La estructura apadrinada por Jackie Chan y gestionada por Jota Sport llevará dos coches hasta Florida.no habituales al volante de Prototipos (Dani Juncadella, Lance Stroll, Robin Frijns y Felix Rosenqvist) y otra con pilotos ya conocidos por el equipo: el propietario David Cheng, Thomas Laurent y Ho-Pin Tung.

Aunque los favoritos para la victoria final en Daytona seguirán siendo los vehículos DPi diseñados ex profeso para el IMSA WeatherTech SportsCar Championship norteamericano, el asalto de Jackie Chan DC Racing a la carrera de resistencia estadounidense es muy serio.acabando cuarto con Ganassi, mientras que Robin Frijns, Felix Rosenqvist y Dani Juncadella son de los pilotos con mejor cartel fuera de la Fórmula 1. E incluso no podemos obviar que el otro coche, si bien no tiene nombres tan importantes,en categoría LMP2 (Tung y Laurent). El tercero, Oliver Jarvis, no podrá ser de la partida con Jackie Chan DC Racing al haber fichado por Mazda, como parte de su nuevo proyecto DPi junto a Joest Racing.

Para Juncadella supondrá una nueva oportunidad de probar suerte lejos de la esfera de Mercedes-Benz. Aunque, tanto como , también le hemos podido ver probar con Mahindra en Fórmula E y ahora se pondrá a prueba con un vehículo de Le Mans. Además de Fernando Alonso y Dani Juncadella en Daytonainiciando con Corvette y no es descartable que la nómina de pilotos españoles allí a finales de enero se incremente en las próximas semanas.