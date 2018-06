¿Y tú, qué haces para combatir el calor?

× Bases legales

BASES DE LA PROMOCIÓN

¡AIRE SIN TONTERIAS!

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA CORPORACIÓN), con domicilio en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, en colaboración con EUROFRED, quiere promocionar entre sus usuarios los productos de la marca DAITSU. A estos efectos, ATRESMEDIA CORPORACIÓN organiza el presente concurso, en el que los usuarios de su página web podrán participar de acuerdo con las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español. Será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

No podrán participar en la promoción ni por tanto resultar agraciados:

Los empleados de ATRESMEDIA CORPORACIÓN ni de EUROFRED Los empleados de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que estén involucradas en la elaboración de la promoción. Los familiares directos (padres, hermanos o hijos) de las personas incluidas en los puntos 1 y 2. Los cónyuges de todas las personas incluidas en los puntos 1, 2 y 3.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrá solicitar al ganador de cada uno de los premios que firme un formulario de aceptación del premio antes de que se les haga entrega del mismo, así como que faciliten cuanta información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.

2.- Duración.

Concurso válido desde el 11 de junio de 2018 hasta el 29 de junio de 2018. Tras esta fecha, no se admitirán más participaciones.

3.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial de la presente acción promocional se extiende al territorio de España.

4.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

5.- Mecánica.

Los participantes deberán:

Acceder al módulo de participación alojado en el microsite http://www.lasexta.com/ad/airesintonterias Rellenar el formulario de registro de forma correcta, completando todos los campos que se indican. Subir una foto o vídeo explicando cómo combaten el calor. Escribiendo como combaten el calor en el campo “comentario” Antes de enviar el formulario, los participantes deben leer y aceptar las presentes bases legales, que aparecen en un enlace en el propio formulario.

No hay límite de participaciones. No obstante, un mismo participante no podrá resultar ganador de más de un premio.

En el periodo máximo de 10 días desde la finalización de dicho plazo el equipo de ATRESMEDIA CORPORACIÓN elegirá a diez finalistas, y de entre dichos finalistas, EUROFRED seleccionará el ganador de cada premio (y 3 suplentes), todo ello en función de la originalidad de su/s material/es de participación.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN contactará con los participantes vía mail para que confirmen la aceptación del premio. Tendrán 24 horas para aceptarlo desde la recepción de la comunicación. Si no contestan en este tiempo, se trasladará el premio al siguiente ganador (suplente). En caso de no conseguir un ganador entre los reservas, el premio quedará desierto.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrá publicar las fotografías o vídeos de los participantes en su página web y en las promociones de la campaña durante las telepromociones o momentos internos de los programas emitidos en los canales de Atresmedia, tanto radio como televisión, desde donde serían accesibles para los usuarios de Internet y la audiencia de televisión y radio.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS: Las fotografías deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) En ningún caso podrán aparecer en las fotografías menores de edad.

b) El usuario participante deberá ser el legítimo titular de los derechos de la fotografía o vídeo enviado, así como contar con la autorización necesaria de las personas que intervengan/aparezcan en la misma.

c) Las fotografías y vídeos deberán respetar, a juicio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN, la moral y las buenas costumbres para lo cual deberán pasar un proceso de aprobación por parte de ATRESMEDIA CORPORACIÓN. La compañía se reserva el derecho discrecional de aprobar o no el material subido según el criterio de asociación a la promoción.

d) En el caso de que ATRESMEDIA CORPORACIÓN no aprobara una fotografía, el usuario podrá volver a subir una fotografía distinta que cumpla con los requisitos previstos en las presentes bases. Dicho material deberá ser objeto del mismo proceso de aprobación que el anterior.

e) Los videos no podrán superar los 80 Mb de peso, los formatos admitidos son: jpg .jpeg .gif .png

Las imágenes que se suban por los usuarios no deberán infringir los derechos de los menores, ni los derechos de terceros, ni tampoco la moral, la Ley, ni las buenas costumbres, pudiendo, en caso contrario, ser retiradas de forma inmediata por el promotor, sin necesidad de previo aviso.

En particular, los participantes garantizan, ya desde ahora, que disponen de la legitimidad y autorización expresa necesaria y suficiente para subir y comunicar públicamente la imagen de todas aquellas personas que aparecen en las imágenes con la que han participado en la presente acción promocional.

La referida autorización comprende el uso y la comunicación pública de todos y cada una de las imágenes subidas por los participantes en el marco de la presente acción promocional, en cualquier material o soporte en dónde se comunique la existencia de la presente acción promocional y sus resultados.

En caso de que exista cualquier denuncia de un tercero que suponga un indicio de que no se dispone de la referida legitimidad o autorización, el promotor estará facultado para suprimir de inmediato el contenido denunciado, si necesidad de preaviso alguno; y tomar aquellas medidas legales que, en su caso, se consideren procedentes.

ATRESMEDIA CORPORACION no será responsable de los retrasos, pérdidas, o deterioros en los envíos que puedan tener lugar, por causas que no le sean imputables. ATRESMEDIA CORPORACION tampoco responderá de los casos de fuerza mayor (tales como huelgas, etc.) que pudieran impedir a los ganadores el disfrute total o parcial de sus premios. ATRESMEDIA CORPORACION y EUROFRED quedarán exentas de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados.

6.- Premios.

Durante la promoción se entregarán un total de cinco (5) aparatos de aires acondicionados Daitsu Air (ASD12UI-DA). y su instalación, uno por cada uno de los ganadores.

La valoración económica de los premios se incluirá en el documento de aceptación del mismo, a efectos de la declaración del I.R.P.F. del ganador.

Los premios cuyo valor sean superiores a TRESCIENTOS (300,00) EUROS (tanto en metálico como en especie) estarán sujetos a retenciones de I.R.P.F. establecidas por la normativa fiscal vigente. EUROFRED se encargará de la gestión e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que pudiera proceder en nombre del ganador, emitiendo su correspondiente certificado de retenciones con los datos del premio y la retención aplicada a cada ganador para que éste lo incluya en su declaración anual del I.R.P.F. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones, el ganador deberá aceptar el premio por escrito adjuntando además una fotocopia de su DNI o Tarjeta de Residencia.

El ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que pudiera proceder lo efectuaría EUROFRED, La liquidación del IRPF que pudiera corresponder, sería por cuenta del agraciado.

7.- Entrega de los premios.

EUROFRED se reserva el derecho a cambiar el carácter de los premios en caso de que no sea posible, por motivos ajenos a la misma, la entrega de los premios especificados en las presentes bases. En este caso, EUROFRED se compromete a que los premios sean de iguales características a las de los premios anunciados y/o a que su valor económico sea igual o mayor al de los premios anunciados.

Los premios son personales e intransferibles.

El ganador deberá aceptar el premio expresamente mediante la firma de un recibí.

Los premios no incluyen otros conceptos no detallados en las presentes bases, que correrán por cuenta exclusiva del ganador.

Las fotografías y vídeos de los premios que pudieran publicarse en la página web de ATRESMEDIA CORPORACIÓN son meramente orientativas, por lo que pueden producirse variaciones en cuanto a características accesorias del mismo.

El ganador tiene derecho a renunciar al premio, sin embargo no podrá, en ningún caso, canjearlo por otro distinto.

Una vez seleccionados los ganadores, ATRESMEDIA CORPORACIÓN contactará con los mismos de forma directa, y les comunicará los siguientes pasos. En el supuesto que no se pueda contactar con las personas preseleccionadas o que por algún motivo imputable a las mismas, no se les pueda hacer entrega del premio, en el plazo de 24 horas, a partir de la primera comunicación, el ganador quedará excluido de la candidatura.

8.-Detección de participación fraudulenta.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción.

9.- Derechos sobre los materiales remitidos

Al participar en el presente concurso, los participantes autorizan automáticamente y con carácter gratuito, en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de ATRESMEDIA CORPORACIÓN y EUROFRED, de su imagen, nombre, comentarios , fotografías y vídeos remitidas al concurso, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido televisión, radio e Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa.

10.- Datos personales

Responsable del tratamiento: ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., con domicilio en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Contacto Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: privacidad@atresmedia.com.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?:

- Gestión de su participación en este concurso o acción promocional.

- Gestionar el material recibido para la publicación y/o emisión en los diferentes medios.

- Atresmedia Corporación podrá remitirle por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica, comunicaciones relacionadas con la iniciativa en la que participa.

La base legal para este tratamiento es la ejecución de las condiciones aceptadas por los usuarios en las presentes bases. Asimismo, y con base en el interés legítimo de ATRESMEDIA CORPORACIÓN, los materiales facilitados pasarán a formar parte del fondo documental del Grupo ATRESMEDIA con la finalidad de la emisión de los mismos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración de esta iniciativa, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados.

Destinatarios .

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Para poder gestionar debidamente los datos personales de sus usuarios, Atresmedia Corporación contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia Corporación como consecuencia de su prestación de servicios. Atresmedia Corporación se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de Atresmedia Corporación; y suprimir o devolver los datos a Atresmedia Corporación una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Atresmedia Corporación tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, Atresmedia Corporación dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, el interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

11.- Aceptación de las bases

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en la página web http://www.antena3.com/ad/venus/

Los concursantes aceptan asimismo el criterio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso en el que participa. A estos efectos, ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio.

12. Fuero.

Los participantes y la empresa organizadora aceptan que cualesquiera controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital