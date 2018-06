Por qué ya deberías ir pensando en instalar el aire acondicionado en casa

Aunque dejarlo para el último momento no es la mejor opción. Aporta más ventajas ponerlo ahora que esperar a los meses más calurosos del año. Al comprarlo con antelación obtienes algunos beneficios extra, como los que te contamos a continuación:

-Puedes buscar el mejor sistema con calma. En verano, la demanda de aire acondicionado se dispara. Hasta el punto de que puedes no encontrar el equipo que necesitas, por ejemplo, el más eficiente en consumo para las características de tu hogar. Fuera de temporada hay una mayor disponibilidad de modelos. Al comprarlo con antelación te da tiempo a mirar con tranquilidad todas las posibilidades, comparar precios en distintas empresas y ser asesorado por distintos expertos. Con toda esta investigación previa para recopilar información seguro que tomas la mejor decisión. Hacer las cosas deprisa y corriendo, como se suele decir, no ayuda precisamente, sino todo lo contrario. Aquí puedes encontrar ayuda para conseguir el aparato que mejor se adapta al espacio.

-Encuentras sin problemas a un profesional. En temporada alta de instalación de aire acondicionado, los instaladores no dan abasto y probablemente no puedan atenderte cuando te gustaría sino que tendrás que esperar a que tengan hueco. Y esta cita tal vez suponga tener que enfrentarte a los agobios de las altas temperaturas. Cuanto antes compras el aire acondicionado, los instaladores están menos ocupados y el tiempo de espera para la ponértelo es menor. Así que en temporada baja sin duda te resultará más fácil encontrar técnicos disponibles para hacerse cargo de la instalación. Además, cuando su agenda está más despejada, pueden dedicar más tiempo para que la unidad quede instalada correctamente.

-Ahorras dinero. En los meses con una demanda baja, los precios suelen ser más contenidos. Porque ya se sabe que cuando la demanda crece y excede la oferta, los precios suben. Aunque, como casi siempre, también hay excepciones y puedes encontrar alguna oferta precisamente por ser verano. Pero si no te queda más remedio que comprarlo rápidamente porque el calor aprieta, entonces no te dará tiempo a comparar precios para adquirirlo en la tienda con un mejor precio. Una buena opción: realizar la compra fuera de la temporada estival a precios más bajos y planificar la instalación para más adelante, cuando haga mejor tiempo.

-Da tiempo suficiente a probarlo. Cuando adquieres el sistema de aire acondicionado en los meses con la demanda en el nivel más bajo, aparte de reducir la posibilidad de tomar la decisión equivocada, comprobarás el funcionamiento mucho antes de que llegue la canícula. Si no está instalado correctamente, el rendimiento del aparato disminuye. Uno con más potencia de la que necesitas, consumirá demasiado. Y al revés, uno pequeño probablemente no enfríe lo suficiente.

-No sufres los trastornos de las temperaturas extremas. Mantenerse fresco en el verano no es sólo una cuestión de comodidad, ya que el exceso de calor afecta de forma negativa en tu salud. Dotar tu casa con un sistema de aire acondicionado antes del verano te evitará los efectos típicos del calor, como dormir mal, cansancio, pérdida de líquidos, agotamiento… El aire acondicionado alivia estos trastornos, a la vez que te refresca y te relaja. Si vives en una zona húmeda en la que no paras de sudar, estos aparatos, no solo mantienen la temperatura adecuada, también reducen la humedad y facilitan espacios con un ambiente fresco y seco.

Aunque en verano es cuando más se necesita al aire acondicionado, sé previsor y asegúrate de que tu casa esté lista antes para disfrutar del confort que proporciona: tú controlas la temperatura y no ella a ti.