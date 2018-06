Cómo incorporar el aire acondicionado a la decoración de la vivienda

Por un lado, se puede camuflar muy fácilmente con una serie de trucos, y por el otro siempre podemos reivindicarlo y darle protagonismo hasta convertirlo incluso en una pieza fundamental de la decoración. ¿Cómo? Con estas ideas.

Revestimiento de madera

Es tan fácil como escoger una madera noble, la que más nos guste, y crear una caja para cubrir el aparato, a poder ser con rejilla. A partir de aquí, imaginación al poder: se pueden colocar objetos de decoración encima, incluso macetitas de colores con cactus, o se puede integrar en una estantería que recubra toda la pared, una opción muy socorrida y elegante... También podemos pintar la madera de colores, cosa que funciona muy bien en habitaciones infantiles, ya que se puede elegir un tono acorde con el resto del cuarto.

Cubrir con un vinilo

Si el revestimiento de madera no nos convence, una buena manera no solo de camuflar el aire sino de darle un toque divertido, e incluso convertirlo en el protagonista de la estancia, es decorarlo con algún vinilo. No solo es una forma graciosa y resultona de tunear el aire, ¡también es muy económica!

Empapelar

Es una opción arriesgada, pero si se hace con gracia puede quedar la mar de bien. Se trata de escoger un papel pintado bonito y empapelar la pared en la que se encuentra el aparato, así como el aparato mismo. Quedará prácticamente camuflado y de paso le daremos un toque diferente a cualquier estancia.

Cubrir con una cortinilla

Siempre que la decoración lo permita, podemos colocar una cortinilla que recubra la pared en que se encuentra el aire cuando no lo utilizamos, y que abramos únicamente cuando esté en uso. De nuevo es una manera creativa no solo de cubrir el aparato, sino de dar nuevos aires a nuestro salón.

Convertirlo en un cuadro

Está opción es ideal especialmente para los salones grandes y minimalistas. Además de la estética, este sistema tiene una ventaja: se puede ir variando el cuadro cada cierto tiempo y, de este modo, redecorando la estancia.

Falso techo

Para ello, hay que elegir un aire acondicionado por conductos, un sistema algo más complejo, ideal si lo que queremos es que el aire pase totalmente desapercibido. Lo único que será visible será el termostato y las diferentes rejillas de ventilación, que se integrarán con facilidad en el entorno.

Paredes tecnificadas

Es una solución algo más costosa, pero 100% efectiva. La idea es instalar unos paneles retráctiles que permitan esconder no solo los aparatos de aire acondicionado, sino todo tipo de instalaciones y accesorios que no queremos que sean visibles.

Vegetación al poder

En el caso de las máquinas exteriores, que tenemos o bien colgadas en una pared o incluso sobre el suelo del balcón o la terraza, una buena idea es recubrirlas con una frondosa enredadera. Eso sí, todo alarde decorativo requiere una responsabilidad: habrá que encargarse de cuidar la planta y regarla con regularidad para que siempre esté verde y radiante.